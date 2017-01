Schulz-Nachfolger Italiener Tajani neuer Präsident des Europäischen Parlaments

Kandidat Antonio Tajani von der EVP. (dpa / picture-alliance / Patrick Seeger)

Der frühere EU-Industriekommissar Tajani ist neuer Präsident des Europäischen Parlaments.

Im vierten Wahlgang erhielt der Kandidat der konservativen EVP-Fraktion gestern Abend 351 Stimmen. Sein in dieser Runde verbliebener Kontrahent, der Fraktionschef der Sozialdemokraten, Pittella, bekam 282 Stimmen. Der bisherige Amtsinhaber Schulz hatte Ende November seinen Wechsel in die Bundespolitik angekündigt.



Tajani ist Mitbegründer der Partei Forza Italia und ist ein enger Weggefährte des früheren Ministerpräsidenten Berlusconi. Mit seiner Wahl sind alle drei Spitzenpositionen der EU in der Hand von Konservativen. Kommissionspräsident Juncker ist Christdemokrat, EU-Ratspräsident Tusk kommt aus der liberal-konservativen Partei Polens.