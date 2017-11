Die Mitglieder der SPD sollen bei Personalfragen künftig ein größeres Mitspracherecht bekommen.

Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" unter Berufung auf führende Vertreter der SPD. Ziel sei es, spätestens 2019 über den Partei-Vorsitz per Urwahl abstimmen zu lassen. Bislang ist dies nur bei der Kanzlerkandidatur vorgesehen. SPD-Chef Schulz will morgen den entsprechenden Entwurf des Leitantrags für den Bundesparteitag im Dezember offiziell vorstellen. Im ARD-Fernsehen sagte Schulz am Abend, die SPD müsse sich nach ihrer schweren Niederlage bei der Bundestagswahl programmatisch neu aufstellen und sich auch als Organisation erneuern. Dazu gehöre, dass die Basis der Partei mehr mitbestimmen solle.