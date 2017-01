Schulz SPD geht ohne Koalitionsaussage in Wahlkampf

Martin Schulz bei seiner ersten Rede als SPD-Kanzlerkandidat in Berlin. (imago / ZUMA Press)

Die SPD geht nach den Worten ihres Kanzlerkandidaten Schulz ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf.

Er wolle die Partei zur stärksten Kraft machen, sagte Schulz am Abend im ZDF. Klar sei allerdings, dass die Sozialdemokraten eine Zusammenarbeit mit den - wie er formulierte - Demokratiefeinden von der AfD ablehne. Zu einem möglichen Rot-Rot-Grünen Bündnis oder einer Ampelkoalition wollte Schulz sich nicht äußern. Er machte deutlich, dass mit ihm keine Steuersenkungen durchzusetzen seien. Wenn der Staat seine Milliardenüberschüsse in gut ausgestatte Schulen, den Internetausbau auf dem Land oder in die medizinische Versorgung stecke, gebe man den Menschen viel mehr zurück als den ein oder anderen Euro auf dem Konto.



Schulz war am gestern einstimmig vom SPD-Vorstand als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl am 24. September nominiert worden.