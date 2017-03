SPD-Kanzlerkandidat Schulz hat die Kritik des EU-Haushaltskontrollausschusses an Personalentscheidungen während seiner Zeit in Brüssel zurückgewiesen.

Die Mehrheit in dem Gremium sei nur zustande gekommen, weil Anti-Europäer, Konservative und Grüne sich zusammengetan hätten, sagte er der "Bild am Sonntag". Damit müsse er leben. Schulz betonte, die Verwaltung des EU-Parlaments habe ihm ein korrektes Verhalten bescheinigt. Der EU-Ausschuss hatte in der vergangenen Woche mehrheitlich dafür gestimmt, Beförderungsbeschlüsse und Prämienzahlungen von Schulz in Frage zu stellen. Dem Politiker wird vorgeworfen, Mitarbeitern Vorteile zum Beispiel bei Auslands- und Reisezulagen verschafft zu haben.