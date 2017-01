Schulz SPD-Kanzlerkandidat fordert höhere Löhne

Martin Schulz bei seiner ersten Rede als SPD-Kanzlerkandidat in Berlin. (imago / ZUMA Press)

Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Schulz fordert höhere Löhne in Deutschland.

In einem Interview mit der Funke Mediengruppe sagte er, es gebe erheblichen Nachholbedarf bei den Einkommen. Die enormen wirtschaftlichen Gewinne, die in der Bundesrepublik erzielt würden, hätten die Arbeitnehmer erwirtschaftet. In den vergangenen Jahrzehnten seien die Gewinne der Unternehmen allerdings deutlich stärker gewachsen als die Löhne. Das sollten die Tarifpartner bei ihren nächsten Verhandlungen berücksichtigen. Darüberhinaus forderte Schulz ein Konzept zur Erhaltung der deutschen Wirtschaftskraft. Es müsse darüber diskutiert werden, wie Deutschland die nächsten zehn Jahre als Exportweltmeister gestalte.