Die SPD soll nach den Worten ihres Vorsitzenden Schulz wieder eine Arbeitnehmerpartei werden.

Auf dem Gewerkschaftstag der IG BCE in Hannover warnte Schulz vor einem Abbau von Arbeitnehmerrechten vor dem Hintergrund der fortschreitenden Globalisierung und Digitalisierung. Das dauerhaft unbefristete Arbeitsverhältnis müsse in einem reichen Land wie Deutschland der Normalfall sein. Die Digitalisierung dürfe nicht zur Prekarisierung der Arbeitswelt genutzt werden. Es gehe darum, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und nicht die Profite der Konzerne, betonte Schulz.