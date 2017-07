Die SPD plädiert für eine engere Anbindung der G20-Gemeinschaft an die Vereinten Nationen.

Das geht aus einem Strategie-Papier zur Internationalen Zusammenarbeit hervor, das der SPD-Vorsitzende Schulz und Außenminister Gabriel vorlegten. Darin sprechen sie sich für regelmäßige G20-Treffen am Sitz der UNO in New York aus. Gabriel hatte dies bereits heute früh im Deutschlandfunk vorgeschlagen. Er sagte, die G20 repräsentierten nur einen Teil der internationalen Staatengemeinschaft, redeten aber über die ganze Welt. Dadurch fühlten sich viele ausgegrenzt, so Gabriel.



Schulz sagte, immer wieder werde versucht, die internationale Zusammenarbeit zu einer Kampfarena zu machen. Das dürfe nicht die Politik des 21. Jahrhunderts sein. Er kritisierte erneut das NATO-Ziel, die Militärausgaben zu steigern. Mit ihm werde es keinen Beschluss geben, Deutschland "bis an die Zähne zu bewaffnen".