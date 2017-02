Martin Schulz macht Politik wieder streitbar. Das ist die Hoffnung. Aber um dies zu beurteilen, ist es noch zu früh in diesem Wahljahr. Der SPD-Kanzlerkandidat ist bei allem politischen Erfahrungsalter noch jung an Streiterfahrung. Seine gerade markierten Positionen sind zu vage. Und - fundamentaler noch, weil essenziell: Noch fehlt Martin Schulz der Widerpart zum Streit. Denn der gelingt bekanntermaßen nur zu zweit, auch in diesem Jahr.



Angela Merkel hat sich noch nicht entschieden, welches Temperament sie an den Tag zu legen gedenkt. Merkel verweigert den Streit, noch. Und – fundamentaler, weil für sie essenziell: Die Unruhe in der Union darüber ist mit Händen zu greifen. Merkels Gegner sitzen unter' m eigenen Dach. Die Zahl derer, die sie zum Streiten herausfordern, wächst in ihrer Partei.



Was wurden nicht schon für Gegensatzpaare bemüht. Ost gegen West. Kopf gegen Bauch. Erfahrung gegen Ehrgeiz. Martin Schulz habe, was Angel Merkel fehle, heißt es. Nur zur Erinnerung: Beide verbindet eine Koalition. Angela Merkel hat die längste Zeit als Kanzlerin mit den Sozialdemokraten regiert. An dieser Regierung war als Anteilseigner im entfernten Brüssel auch Martin Schulz beteiligt. Und beide Anteilseigner leben ein gemeinsames Erbe. Merkel erntet die von Gerhard Schröder mit dessen Arbeitsmarktreformen angelegten Früchte. Nicht sie hat diese Voraussetzungen geschaffen. Die SPD war's. Und Martin Schulz hat Gerhard Schröders so umstrittene Agenda verteidigt, die von der Großen Koalition vorgefunden und nur weiterverfolgt wurde.

Wirtschaftliche Stabilität garantiert nicht mehr politische Stabilität

Und schauen wir die noch wenig kenntlichen inhaltlichen Positionen des SPD-Kanzlerkandidaten genauer an. Fakten werden sie auch genannt. Seit einem knappen Jahrzehnt boomen normale Arbeitszeit-Verhältnisse. Die Zahl der Erwerbstätigen wächst. Die Sozialkassen sind gefüllt, gut gefüllt. Die Steuereinnahmen sind hoch, die Sozialausgaben gering. In Summe also und ablesbar an diesen Daten wurde und wird das Land erfolgreich regiert. Die Kritik, der wirklich staatsbürgerliche Vorwurf lautet: Die Demokratie im Land wurde und wird dagegen wenig bewirtschaftet.



Und das ist neu als Herausforderung auch und vor allem jenseits der deutschen Grenzen in Gesamteuropa: Wirtschaftliche Stabilität garantiert nicht mehr politische Stabilität. Die Routine des Betriebs muss aufgebrochen werden. Auf wirkliche inhaltliche Unterschiede kommt es an.



Ein Kurswechsel, sollte Martin Schulz ihn wagen, muss anders aussehen. Das wären riesige Investitionen in Bildung, weniger Steuern und geringere Sozialbeiträge statt einer schwarzen Null im Haushalt. Das wären die Inhalte, die Schulz unterscheidbar machen. Das wäre die Politik, die gelernt sein könnte aus der vergangenen Politik.

Noch versucht Martin Schulz den schmalen Grat

Noch - das Wahljahr ist jung - versucht Martin Schulz den schmalen Grat. Will, so sagt er, Sorgen ernst nehmen und Ängste nicht schüren. Sich umhören, Schlüsse ziehen und keine inhaltlichen Unterschiede nur inszenieren. Nur Ankündigungen sind zu wenig. Dem erfahrenen Politik-Profi werden diese Ankündigungen nicht abgenommen, sondern populistische Klaubereien genannt werden müssen.



Es gibt auch in Parteien Menschen, die Themen anstoßen und umsetzen wollen, weil sie davon überzeugt sind. Dass daran gezweifelt wird, markiert die Krise, die alle politisch nachweisbaren Erfolge überwölbt. Wie sehr diese Krise eine existenzielle ist, wird in diesem Jahr zuerst in Frankreich entschieden. Sollten Ende April und Anfang Mai in Frankreich die Abschotter vorne liegen, wird die politische Binnentemperatur auch des hiesigen Wahlkampfs klar sein. Gewinnen in Frankreich die Europafeinde, diejenigen, die Autoritäre bewundern und ihnen nacheifern und zugleich die parlamentarische, repräsentative und aushandelnde Demokratie als sogenanntes System verachten, ist die Krise des europäischen Kontinents eine existenzielle.



Noch meinen die Matadore des hiesigen Wahlkampfes auf diese europäische Wahl warten zu können. Das aber könnte der entscheidende Fehler sein. Angela Merkel mobilisiert weniger die eigenen Wähler als die eigenen parteiinternen Gegner. Der Streit innerhalb der Union ist überhaupt noch nicht ausgestanden, nur nach außen befriedet. Und dieser Zustand ist ein zuträgliches Programm für nur einen einzigen Nutznießer: Die AfD. Ein Wagnis, das riskanter nicht sein könnte.

Birgit WentzienBirgit Wentzien wurde 1959 in Hamburg geboren. Sie absolvierte eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München sowie ein Studium der Kommunikationswissenschaften und Politologie an der dortigen Ludwig-Maximilians-Universität. Es folgte 1985 bis 1986 ein Volontariat beim SDR in Stuttgart, wo sie bis 1992 als Redakteurin, Moderatorin und Autorin im Bereich Politik tätig war. 1993 ging sie als Korrespondentin nach Berlin, wo sie ab 1999 als stellvertretende Leiterin, ab 2004 als Leiterin des SWR-Studios Berlin amtierte. Seit 1. Mai 2012 ist Birgit Wentzien Chefredakteurin des Deutschlandfunk.