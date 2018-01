Morgen sollen die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD beginnen. Heute beriet die SPD-Führung über ihre Strategie. Parteichef Schulz sagte danach, man wolle in den nächsten zwei Wochen zügig verhandeln.

Sorgfalt gehe aber vor Schnelligkeit. Derweil hieß es in Berlin. zunächst sei ein Treffen der Parteivorsitzenden Merkel, Seehofer und Schulz geplant. Anschließend komme eine kleine Runde von 15 Vertretern der drei Parteien zusammen. Thematisch soll in 18 Arbeitsgruppen verhandelt werden.



Die Sozialdemokraten verlangen von der Union inhaltliche Zugeständnisse. Dies ist in den vergangenen Tagen allerdings mehrfach von Unions-Politikern zurückgewiesen worden. Umstrittene Themen sind die Gesundheitspolitik, der Familiennachzug bei Flüchtlingen und die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.