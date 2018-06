Eine Hardware-Nachrüstung von Dieselfahrzeugen in den Städten mit der schlechtesten Luftqualität würde die Autohersteller mehr als vier Milliarden Euro kosten.

Das sagte Bundesumweltministerin Schulze den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die SPD-Politikerin wies darauf hin, dass der Gewinn der deutschen Automobilindustrie im vergangenen Jahr deutlich höher gelegen habe. Da könnten die Hersteller auch 4,4 Milliarden Euro in saubere Luft investieren, meinte Schulze.



In der Großen Koalition sind technische Nachrüstungen am Motor der Dieselfahrzeuge umstritten. Verkehrsminister Scheuer lehnt sie ab.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.