Bundesumweltministerin Schulze hält Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Deutschland für kaum noch vermeidbar.

In Städten, in denen Grenzwerte massiv überschritten würden, reichten Softwareupdates wahrscheinlich nicht aus, sagte die SPD-Politikerin dem Berliner "Tagesspiegel". Konkret nannte sie München und Stuttgart. Eine technische Nachrüstung der Fahrzeuge sei aus ihrer Sicht das einzig realistische Mittel, um Fahrverbote zu verhindern. Schulze machte zudem deutlich, dass sie die Autohersteller bei den Hardwarenachrüstungen in der Pflicht sehe. Sie müssten zahlen, weil sie die Verursacher seien.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.