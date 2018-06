Deutschland ist nach Auffassung von Bundesumweltministerin Schulze nicht mehr internationaler Vorreiter beim Klimaschutz.

Die SPD-Politikerin sagte der "Süddeutschen Zeitung", die Wirkung der bisherigen Maßnahmen sei überschätzt worden. Klimaschutz laufe in der Bundesrepublik bislang ähnlich wie an Silvester. Man fasse gute Vorsätze, und am Ende des Jahres sage man: "Nächstes Jahr mache ich es besser". Schulze verwies darauf, dass Deutschland seine Klimaschutzziele innerhalb der EU nicht erreichen werde.



Die Bundesumweltministerin und Regierungsvertreter aus mehr als 30 Ländern kommen heute in Berlin zusammen, um über das Thema zu beraten. Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um die genauen Regeln für die Umsetzung des Pariser Abkommens und um Milliarden-Hilfen der Industrieländer für jene Staaten, die besonders von den Folgen der Erderwärmung betroffen sind.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.