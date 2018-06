Schuster (CDU) "Zu Vorgängen im BAMF braucht man keinen Untersuchungsausschuss"

Der CDU-Politiker Schuster hat sich gegen einen Untersuchungsausschuss zu den Missständen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ausgesprochen.

Die Rechtsverstöße beträfen lediglich die Außenstelle des BAMF in Bremen, sagte Schuster im Deutschlandfunk. Dafür sei das Instrument eines Untersuchungsausschusses zu mächtig. Der Innenausschuss des Bundestags leiste gute Arbeit und dürfe nicht unterschätzt werden, betonte Schuster, der Obmann der CDU in dem Gremium ist.



In einer Sondersitzung des Innenausschusses werden am 15. Juni der ehemalige Flüchtlingskoordinator und heutige Wirtschaftsminister Altmaier sowie der frühere Innenminister de Maizière zur Asyl-Affäre befragt. Vorher sollen bereits die Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Cordt, sowie ihre Vorgänger Weise und Schmidt angehört werden.

