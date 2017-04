Die AfD-Vorsitzende Petry hat mit ihrer Bemerkung Empörung ausgelöst, die AfD sei ein Garant jüdischen Lebens in Deutschland.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, betonte, die AfD schüre Stimmung gegen Minderheiten und versuche, am ganz rechten Rand Wähler zu gewinnen. Auf solche angeblichen Garanten jüdischen Lebens könne man gerne verzichten.



Auch die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, Knobloch, betonte, die Äußerung Petrys sei an Dreistigkeit und Verlogenheit kaum zu übertreffen. Damit missbrauche die AfD die berechtigten Sorgen jüdischer Menschen vor Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland für ihre Zwecke. Für jüdische Menschen in Deutschland sei die Partei deshalb nicht wählbar.