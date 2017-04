Polizisten in Nordrhein-Westfalen tragen ab Mai im Dienst Körperkameras.

Das Innenministerium in Düsseldorf teilte mit, dass zunächst Polizeibeamte in größeren Städten damit ausgerüstet würden. Die Körperkameras sollen Einsätze sicherer für die Beamten machen. Die Zahl der Übergriffe und Gewalttaten gegen Polizisten in Nordrhein-Westfalen war im vergangenen Jahr um mehr als 20 Prozent gestiegen. Auch in anderen deutschen Großstädten wie Stuttgart, Berlin und München wird der Einsatz von Bodycams seit einiger Zeit getestet. Die Kameras dokumentieren Bild und Ton und geben die Aufzeichnung auf kleinen Monitoren wieder, die die Beamten für das Gegenüber sichtbar auf der Brust tragen.