Jedes Jahr werden rund 56 Millionen Abtreibungen weltweit vorgenommen - knapp die Hälfte von ihnen unter unsicheren Bedingungen. Deshalb sterben jährlich mindestens 22.800 Frauen unter den Folgen.

Zu dem Schluss kommt eine Studie des US-amerikanischen Guttmacher Instituts. Demnach finden in Afrika sogar drei Viertel der Abtreibungen unter unsicheren Bedingungen statt. So geht dort mindestens jeder zehnte Todesfall bei Müttern darauf zurück.



Das Institut sagt, dass Abtreibungsverbote die Situation nur verschärfen würden: Sie führen dazu, dass Frauen zu gefährlichen Maßnahmen greifen, um ungewollte Schwangerschaften zu beenden. Ein weiteres Problem: Vor allem in Entwicklungsländern sei die Aufklärung über Verhütungsmittel und auch der Zugang dazu nicht weit verbreitet. Deshalb komme es überhaupt zu so vielen ungewollten Schwangerschaften.



In entwickelten Regionen sei das anders. Dort ist die Anzahl der Abtreibung in den letzten 25 Jahren deshalb stark zurück gegangen.

