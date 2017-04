Der Kunstwissenschaftler Thomas Zaunschirm ortet "ein neues Interesse an Schwarz in Mode, Design und Kunst". Schwarze Hausfassaden liegen im Trend, und Architekten tragen bevorzugt Schwarz; mehr als ein Dress-Code? Während Künstler Schwarz als heilige Farbe zelebrieren, jagen Forscher dem Farbgeheimnis des absoluten Schwarz hinterher. In Sprachmetaphern ist Schwarz meist negativ besetzt. "Vielleicht ist Schwarz ja Angst?", fragt der Farbpsychologe. Wie sich Schwarz hautnah anfühlt, zeigt ein Hörerlebnis der besonderen Art: Ein Musikstück, gespielt in totaler Finsternis.

Produktion: DLF 2013