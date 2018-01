Die Polizei ist heute früh mit mehreren Razzien gegen die organisierte Schwarzarbeit in Deutschland vorgegangen.

Wie ein Sprecher des zuständigen Hauptzollamts Krefeld mitteilte, gab es Zugriffe in Nordrhein-Westfalen sowie in anderen Bundesländern. Angaben zu möglichen Festnahmen machte er nicht. Die "Rheinische Post" berichtet, allein in Nordrhein-Westfalen seien mehr als 1.000 Polizisten und Zollbeamte im Einsatz gewesen. Auch die Elite-Einheit der Bundespolizei GSG 9 war demnach an den Razzien beteiligt.

