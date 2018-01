Die Polizei ist heute früh mit mehreren Razzien gegen die organisierte Schwarzarbeit in Deutschland vorgegangen.

Wie ein Sprecher des zuständigen Hauptzollamts Krefeld mitteilte, gab es Zugriffe in Nordrhein-Westfalen sowie in anderen Bundesländern. Angaben zu möglichen Festnahmen machte er nicht. Durch Schwarzarbeit entgehen dem Staat jährlich mehrere hundert Millionen Euro. In Nordrhein-Westfalen waren es allein im ersten Halbjahr letzten Jahres 107 Millionen. Besonders viele Verstöße gibt es im Gaststätten- und Hotelgewerbe sowie bei den Taxi-Unternehmen und der Gebäudereinigung.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.