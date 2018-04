Die neue SPD-Vorsitzende Nahles beharrt trotz Kritik in der eigenen Partei auf dem Prinzip der sogenannten schwarzen Null.

In guten Zeiten keine neuen Schulden zu machen sei ein Gebot der Vernunft, sagte sie dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Es sei unnötig, an dieser Stelle einen Konflikt zu beginnen. Vielmehr sei es eine gute Politik, wenn man einen soliden Haushalt vorlege und zugleich massiv investiere. Nahles stärkte damit ihrem Parteikollegen und Bundesfinanzminister Scholz den Rücken, der seine Haushaltspläne in der kommenden Woche dem Kabinett vorlegen will und sich wie sein CDU-Vorgänger Schäuble der schwarzen Null verpflichtet sieht.



Auf dem zurückliegenden SPD-Parteitag hatten sich die Jusos gegen das Prinzip ausgesprochen, im Bund ohne neue Schulden auszukommen.

