Die schwedische Regierung hat die Inhaftierung von Menschenrechtsaktivisten in der Türkei verurteilt.

Ihr Land sei über die Entwicklung tief beunruhigt, sagte Außenministerin Wallström in Stockholm. Der Fall des inhaftierten schwedischen Staatsbürgers Gharavi müsse schnell gelöst werden. Man arbeite deshalb eng mit Deutschland zusammen.



Insgesamt sitzen sechs Menschenrechtsaktivisten wegen angeblicher Terror-Unterstützung in türkischer Haft, unter ihnen der Deutsche Peter Steudtner. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte wegen seiner Inhaftierung gestern den türkischen Botschafter einbestellt. Außenminister Gabriel hat seinen Urlaub abgebrochen, um über weitere Maßnahmen zu beraten.



SPD-Chef Schulz verlangte als Reaktion auf das Verhalten der Türkei ein Einfrieren der EU-Gelder. Es habe keinen Sinn, dass Brüssel Finanzhilfen im Vorgriff auf einen möglichen EU-Beitritt an die Türkei zahle, während es eine offene Konfrontation mit Präsident Erdogan gebe, sagte Schulz in Berlin. Er sprach sich zudem dafür aus, die Verhandlungen über die Ausweitung der Zollunion zwischen der EU und der Türkei auf Eis zu legen.