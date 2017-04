Schweden hat der Opfer des Anschlags vom Freitag gedacht.

In Stockholm versammelten sich viele Menschen am Ort des Attentats zu einer Schweigeminute. Auch die Königsfamilie nahm daran teil. Regierungschef Löfven sagte bei einer Feierstunde, man werde die Angehörigen der Opfer nicht alleinlassen und sich dem Terror nicht beugen. Die Demokratie werde über den Fundamentalismus siegen.



Bei dem mit einem Lastwagen verübten Anschlag in einer großen Einkaufsstraße in Stockholm waren am Freitag vier Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden. Nach Polizeiangaben stammten zwei der Todesopfer aus Schweden, die beiden anderen aus Großbritannien und Belgien. Die Ermittler machen einen 39-jährigen abgelehnten Asylbewerber aus Usbekistan für den Anschlag verantwortlich. Man sei überzeugt davon, den Verantwortlichen für das Attentat gefasst zu haben, sagte der Chef der Reichspolizei. Laut einem Zeitungsbericht hat der Mann die Tat gestanden.



Der Anschlag hat in Schweden eine Debatte über konsequentere Abschiebung entfacht. Nach Behördenangaben gibt es mehr als 12.000 Personen, die sich trotz Anordnungen zur Ausweisung noch im Land aufhalten.