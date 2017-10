Nach Deutschland und Dänemark verlängert nun auch Schweden die Kontrollen an seinen Grenzen.

Die EU-Kommission sei über diesen Schritt informiert worden, zitierte die Zeitung "Sydsvenskan" Justizminister Johansson. Danach werden die Grenzkontrollen im Süden von Schweden für weitere sechs Monate bis Mai aufrechterhalten. Stockholm begründet den Schritt - wie auch die Regierungen in Berlin und in Kopenhagen - mit der angespannten Sicherheitslage und Terrorgefahr in Europa.



In Luxemburg erörtern die EU-Innenminister die Grenzfrage. Zuletzt hatte die Europäische Kommission vor dauerhaften Kontrollen im Schengen-Raum gewarnt.