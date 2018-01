In Schweden steigt laut Polizei die Zahl von Zwischenfällen mit Handgranaten.

Demnach werden die Waffen häufig aus Ländern des ehemaligen Jugoslawiens geschmuggelt. Zuletzt sei ein Mann im Stockholmer Stadtteil Vårby gård getötet worden, als er eine Handgranate fand.



In den vergangenen drei Jahren ist die Zahl der Fälle, in denen Handgranaten benutzt oder in Beschlag genommen wurden, den Ermittlern zufolge stark gestiegen. 2015 seien zwei Handgranaten detoniert, im Jahr 2017 habe man bis Anfang Dezember bereits zwölf Explosionen registriert. Vor allem in kriminellen Kreisen sehe man einen Anstieg, sagte Linda Staaf von der Nationalen Operativen Abteilung NOA im Schwedischen Rundfunk.



Erst kürzlich haben Handgranaten in Schweden den Status als Waffen erhalten. Zuvor waren sie als Sprengmittel eingeordnet worden. Schweden hatte zum Jahreswechsel das Waffenrecht verschärft.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.