Der nach dem Anschlag von Stockholm festgenommene Usbeke ist nach Einschätzung der schwedischen Polizei mit großer Sicherheit der Täter.

Man sei sehr überzeugt davon, den Verantwortlichen für das Attentat mit einem Lkw gefasst zu haben, sagte der Chef der Reichspolizei. Der 39-jährige abgelehnte Asylbewerber steht unter Terror- und Mordverdacht. Bei dem Anschlag in einer großen Einkaufsstraße in Stockholm waren am Freitag vier Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden. Nach Polizeiangaben stammten zwei der Todesopfer aus Schweden, die beiden anderen aus Großbritannien und Belgien.



In der schwedischen Hauptstadt wurde heute mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Daran nahm auch die Königsfamilie teil. Regierungschef Löfven rief bei einer Gedenkfeier die Staatengemeinschaft zum Zusammenhalt gegen Terroristen auf. Man werde sich dem Terror niemals ergeben. Ganz Schweden sei bei den Angehörigen der Opfer, versicherte Löfven.