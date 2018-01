Zwei Mitglieder der russischen Protestgruppe Pussy Riot haben in Schweden Asyl beantragt.

Lusine Dschanjan und Alexej Knedljakowski sagten dem Fernsehsender SVT, sie seien mit ihrem kleinen Sohn bereits seit zehn Monaten im Land und lebten in einem Flüchtlingszentrum. Dort müssten sie nicht ständig Angst haben. Nach einer kremlkritischen Protestaktion 2014 in Sotschi sei das Paar belästigt, bedroht und geschlagen worden, heißt es in dem Bericht.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.