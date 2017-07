Der schwedische Ministerpräsident Löfven hat eine Kabinettsumbildung angekündigt.

Hintergrund ist ein massives Datenleck, im Zuge dessen auch vertrauliche Daten der schwedischen Streitkräfte an die Öffentlichkeit gelangt waren. Löfven teilte mit, Innenminister Ygeman habe seinen Rücktritt eingereicht, und auch Infrastrukturministerin Johansson werde ihren Posten räumen. Das Datenleck war entstanden, als die Verkehrsbehörde 2015 dem Computer-Konzern IBM die IT-Verwaltung übertrug. Dort waren auch Techniker ohne Sicherheitsüberprüfung im Einsatz, so dass Daten an die Öffentlichkeit gelangen konnten. Der schwedische Innenminister soll schon länger von dem Datenleck gewusst haben, ohne den Regierungschef zu informieren.