Schweden Studie: Russland verbreitet gezielt Falschmeldungen

Russland soll "Fake News" auch in Schweden verbreitet haben. (imago / Christian Ohde)

Russland versucht laut einer Studie auch in Schweden, die öffentliche Meinung mit gezielten Falschmeldungen zu beeinflussen.

In einer Untersuchung kommen Politikwissenschaftler nach Angaben der Zeitung "Dagens Nyheter" zum Schluss, dass Russland seit 2014 verstärkt falsche Nachrichten in Schweden verbreitet. Als ein Beispiel wird ein den Medien zugespieltes gefälschtes Telegramm genannt, in dem es hieß, dass der schwedische Ex-Außenminister Bildt Ministerpräsident der Ukraine werde. Besonders groß sei der Umfang der versuchten Einflussnahme gewesen, als das schwedische Parlament über ein Abkommen mit der Nato abgestimmt habe.