Der wegen des Anschlags von Stockholm festgenommene Verdächtige hat gestanden.

Das erklärte der Anwalt des 39-jährigen Usbeken vor dem Haftrichter. Sein Mandant habe zugegeben, eine terroristische Tat begangen zu haben und akzeptiert, in Untersuchungshaft genommen zu werden. Bei dem Anschlag mit einem Lastwagen waren am Freitag in Stockholm vier Menschen getötet und 15 verletzt worden.