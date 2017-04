In Schweden hat die Polizei im Zusammenhang mit dem Lastwagen-Anschlag eine zweite Person festgenommen.

Der Zugriff sei bereits gestern erfolgt, teilten die Ermittler mit. Ein Richter muss bis Mittwoch über einen Haftbefehl entscheiden. Weitere Informationen wurden zunächst nicht bekannt. Bei dem Anschlag am 7. April war ein Mann in Stockholm mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Dabei wurden vier Menschen getötet. Bei dem Täter soll es sich um einen Usbeken handeln. Er sitzt in Untersuchungshaft.