Die Schwedische Akademie hat beschlossen, in diesem Jahr keinen Literaturnobelpreis zu vergeben.

Im kommenden Jahr ist dann aber wieder eine Vergabe geplant. Das teilte das Jury-Gremium mit. Die Schwedische Akademie begründete ihre Entscheidung damit, die Jury sei nur vermindert arbeitsfähig sei und habe das Vertrauen der Öffentlichkeit verloren.



Die Arbeit zur Auswahl des diesjährigen Preisträgers sei schon weit fortgeschritten und werde in den kommenden Monaten wie geplant fortgesetzt, aber die Akademie brauche Zeit, um ihre volle Einsatzkraft wieder zu erlangen. Der diesjährige Preis soll im kommenden Jahr vergeben werden, zusammen mit dem Preis für 2019. Die Akademie sprach von einer "Verschiebung" der Vergabe.



Eine solche Verschiebung der Verleihung hat es in der Geschichte des Literaturnobelpreises bisher sieben Mal gegeben: 1915, 1919, 1925, 1926, 1927, 1936 und 1949. In fünf Fällen wurden im Folgejahr dann zwei Preise vergeben.



Hintergrund dieser historischen Entscheidung der Schwedischen Akademie ist ein Belästigungs- und Korruptionsskandal, in dessen Folge mehrere Jury-Mitglieder ihre Arbeit niedergelegt hatten, auch die Vorsitzende Danius war deshalb zurückgetreten. Diese Krise gilt als die schwerste der Institution seit ihrer Gründung im Jahr 1789.



In der Begründung für die Verschiebung der Literatur-Nobelpreisvergabe heißt es, die Akademie stehe vor umfassenden Veränderungen. Zu den Zielen gehöre, die Auslegung der Satzung der Akademie zu modernisieren. Dabei geht es vor allem die Frage des Austritts aus der Mitgliedschaft. Außerdem gehe es um Vorschriften in Bezug auf Interessenkonflikte und um den Umgang mit Informationen, die als geheim eingestuft werden.



Interims-Staatssekretär Anders Olsson begründete die Entscheidung folgendermaßen: "Die aktiven Mitglieder der Schwedischen Akademie sind sich bewusst, dass die gegenwärtige Vertrauenskrise hohe Anforderungen an eine langfristige und robuste Veränderungsarbeit stellt. Wir halten es für notwendig, Zeit zu investieren, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Akademie zurückzugewinnen, bevor der nächste Preisträger bekanntgegeben werden kann. Dies geschieht aus Respekt vor früheren und zukünftigen Literaturpreisträgern, der Nobel-Stiftung und der Öffentlichkeit."

