Bundestagspräsident Schäuble hat die AfD-Fraktion wegen einer Schweige-Aktion im Parlament gerügt.

Der Abgeordnete Seitz hatte in der vergangenen Woche bei einem Auftritt im Bundestag gesagt, er widme seine Redezeit der in Wiesbaden getöteten Susanna. Bundestagsvizepräsidentin Roth rief Seitz daraufhin auf, sich zum Thema der Debatte zu äußern und verwies ihn schließlich des Rednerpults.



Ein einzelner Abgeordneter dürfe den Bundestag nicht durch einen eigenmächtigen Aufruf zu einer Schweigeminute für seine Zwecke vereinnahmen, sagte Schäuble zum Auftakt der heutigen Bundestagssitzung. Er verwies zudem auf ein Video der Aktion, das die AfD-Fraktion in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hatte. In dessen Folge sei Roth beleidigt und in einer Weise bedroht worden, dass er Polizeischutz für sie habe prüfen lassen.



Schäuble rief die Abgeordneten auf, Maß zu halten, um das gesellschaftliche Klima nicht zu vergiften. Was im Parlament gesagt werde, habe auch Folgen für die Debatte in der Gesellschaft.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.