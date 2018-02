Bundesagrarminister Schmidt will in der kommenden Woche einen nationalen Krisengipfel zur Gefahr durch die Afrikanische Schweinepest abhalten.

Eingeladen sind unter anderem die zuständigen Minister der Bundesländer und Vertreter von Verbänden, darunter des Deutschen Bauernverbands, hieß es vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Die Gefahr sei da, sagte Schmidt in Brüssel, wo er mit seinen EU-Amtskollegen über die Tierseuche beraten hatte. Die Afrikanische Schweinepest breitet sich in Osteuropa immer schneller aus. Für den Menschen ist der Erreger nicht gefährlich. Eine Einschleppung in Zuchtbetriebe könnte aber dazu führen, dass Nicht-EU-Länder die Einfuhr von Schweinefleisch aus Deutschland stoppen.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.