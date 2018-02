Der Deutsche Bauernverband und der Landkreistag fordern eine stärkere Vorsorge gegen die Afrikanische Schweinepest.

Die Präventionsmaßnahmen müssten massiv ausgeweitet werden, um die dramatischen Auswirkungen eines Seuchenausbruchs und eine Einschleppung nach Deutschland zu verhindern, heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier. So müssten wie bereits an den Autobahnen auch an allen Parkplätzen von Bundes- und Landesstraßen vor Wildtieren und Vögeln verschlossene Müllbehälter aufgestellt werden.



Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt will heute unter anderem mit Vertretern der Länder und der betroffenen Branchen über weitere Vorsorgemaßnahmen beraten. In der vergangenen Woche hatte das Bundeskabinett bereits erste stärkere Schutzvorkehrungen beschlossen. Die für Menschen ungefährliche Erkrankung verläuft bei Haus- und Wildschweinen fast immer tödlich. Einen Impfstoff gibt es nicht.

