Der Deutsche Bauernverband hat ein entschlosseneres Vorgehen im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest verlangt.

Der Bestand an Wildschweinen müsse um 70 Prozent reduziert werden, sagte der Vizepräsident des Verbandes, Schwarz, im Deutschlandfunk. Dies sei in ländlichen Regionen eine durchaus realistische Zahl. In Großstädten wie Berlin, wo zwischen drei- und achttausend Wildschweine lebten, müsse man darüber nachdenken, die Jagd mit Fallen zu erlauben. Schwarz betonte, außerdem brauche man mehr Sicherheit auf den Verkehrswegen, um zu verhindern, dass Fernfahrer, Pflegekräfte oder Saisonarbeiter Produkte mit Rohwurst aus Osteuropa mitbrächten, die das Virus enthalten könnten.



In den vergangenen Tagen hatten mehrere Bundesländer die Jagd auf Wildschweine erleichtert. Die Afrikanische Schweinepest breitet sich seit einigen Jahren von Osten aus in Richtung Westeuropa aus. Für Menschen ist sie nicht ansteckend.



Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.