Der Deutsche Bauernverband hat vor einer Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest nach Deutschland gewarnt.

Sollte die in Osteuropa bereits nachgewiesene Seuche auch hierzulande auftreten, drohten den deutschen Schweinezüchtern geschätzte Verluste von zwei bis drei Milliarden Euro, sagte Verbands-Vizepräsident Schwarz in Berlin. Bereits eine Übertragung auf den Wildschweinbestand würde bedeuten, dass kein Schweinefleisch mehr in Länder außerhalb der EU exportiert werden könne. Schwarz forderte deshalb eine deutliche Ausweitung der Jagd auf Wildschweine.



Gegen die hochansteckende Afrikanische Schweinepest gibt es bislang keinen Impfstoff. Bislang ist sie unter anderem in Polen und Tschechien nachgewiesen worden. Für Menschen ist sie ungefährlich.

