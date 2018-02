An der Afrikanischen Schweinepest verenden in Ländern östlich von Deutschland immer mehr Wild- und Hausschweine.

Wie das Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit mitteilte, gab es im vergangenen Jahr in Polen, Tschechien, Rumänien, der Ukraine und den drei baltischen Staaten insgesamt mehr als 4.100 Fälle. Im Januar dieses Jahres waren es bereits rund 760 Fälle. Diese Zahlen ließen darauf schließen, dass die Entwicklung nichts an Dynamik verloren habe, sagte der Präsident des Instituts, Mettenleiter. Einen Impfstoff gegen die Afrikanische Schweinepest gibt es nicht. Das Friedrich-Loeffler-Institut empfiehlt deshalb hygienische Maßnahmen in Ställen und die Reduktion der Wildschweinbestände zur Vorbeugung und Bekämpfung der Tierseuche.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.