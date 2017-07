Stadionsprecher: "Midfielder with the number 31 – Bastian Schweinsteiger.”

Er ist der wohl prominenteste Profi in der Major League Soccer. Ein Weltmeister, ein Weltstar. Doch für viele Fans ist der Bayer eben auch drei Monate nach seinem Comeback immer noch ein Mann, mit einem Zungenbrecher-Namen.

Egal, wie sie ihn nun aussprechen, in Chicago lieben sie Bastian Schweinsteiger. Er hat bei Fire, dem Tabellenletzten der vergangenen beiden Jahre, ein Feuer entfacht. Der Klub ist Spitzenreiter und der Wechsel des Deutschen für beide Seiten zu einer Win-win-Situation geworden. Denn Schweinsteiger kann endlich wieder das tun, was er am liebsten mag, zuletzt aber bei Manchester United nicht mehr durfte: Fußball spielen.

"Es macht sehr viel Spaß. Also ich muss wirklich sagen, ich genieße es, jeden Tag zum Training zu fahren, mit den Jungs zu trainieren und die Leute sind auch super freundlich hier."

Dieser Spaß ist ihm deutlich anzumerken - und hat nicht nur sportliche Gründe. Denn so berühmt Schweinsteiger auch im Rest der Welt sein mag, in Nordamerika, diesem Tummelbecken von Sportstars, ist er eben nur einer von vielen großen Namen. Hinzu kommt, dass Soccer zwischen Washington und Vancouver auch 2017 immer noch nicht über den Status der Randsportstart hinauskommt. Für Schweinsteiger und seine Ehefrau, die ehemalige Tennisspielerin Ana Ivanovic, eine neue und vor allem schöne Erfahrung.

Momente, "in denen man unbekannt ist"

"Natürlich ist es so, dass hier in Amerika andere Sportarten mehr im Rampenlicht stehen. Deswegen ist es für uns ein bisschen leichter, durch die Stadt zu gehen. Gibt wirklich viele Momente, wo man auch mal unerkannt ist. Das ist was, was wir eigentlich nicht kennen."

Es läuft sportlich, es passt privat – beste Voraussetzungen also für eine Vertragsverlängerung. Schweinsteigers Kontrakt endet schließlich im Herbst. Bei Bayern München wäre solch eine Situation tägliches Gesprächsthema. In Chicago hingegen gibt sich der Mann, der seine Karriere immer genau durchgeplant hatte, der wusste, wann er wo spielen wollte, entspannt, wenn es um seine Zukunft geht.

"Ich konzentriere mich sehr auf die Spiele jetzt, weil die Punkte sind für uns sehr, sehr wichtig – und auch die Form ist wichtig für uns. Was dann darüber hinaus passiert – das wird man sehen."