Schweitzer DIHK-Chef fordert mehr Investitionen in Deutschland

Der Präsident des DIHK, Eric Schweitzer, wirbt für mehr Investitionen in Deutschland. (dpa/picture alliance/Wolfgang Kumm)

Deutschland sollte nach den Worten von DIHK-Chef Schweitzer als Reaktion auf die protektionistische Wirtschaftspolitik der USA mehr investieren.

Dies würde den Import steigern und den Handelsüberschuss reduzieren, sagte Schweitzer im Deutschlandfunk. Als Beispiele für Investitionen nannte er den Ausbau des schnellen Internets über Glasfaserleitungen und die Bildung. Der Chef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags warnte zudem vor einem Handelskrieg mit den USA. Dies würde für eine export-starke Nation wie Deutschland negative Folgen haben. Eine Abschottung würde aber auch den USA selbst schaden, meinte Schweitzer. Deutsche Unternehmen beschäftigten etwa 700.000 Menschen in den Vereinigten Staaten.



EU-Handelskommissarin Malmström sagte der "Welt am Sonntag", bei einem Handelskrieg würde es keine Gewinner geben. Sollten die USA neue Zölle erheben, könnte dies zu einem Domino-Effekt führen. Besonders betroffen wären die Verbraucher, die am Ende mehr für ausländische Produkte zahlen müssten.