Schweiz Atomkraftwerk Leibstadt wegen Fehlfunktion abgeschaltet

Das schweizerische Atomkraftwerk Leibstadt (Archivbild) (picture alliance / Rolf Haid)

In der Schweiz ist das Atomkraftwerk Leibstadt an der Grenze zu Deutschland vorübergehend vom Netz genommen worden.

Nach Angaben des Betreibers ist der Grund eine technische Fehlfunktion in der Abgasanlage im Maschinenhaus. Das Kernkraftwerk war erst gestern Abend nach einem halbjährigen Stillstand wieder in Betrieb genommen worden. Das Bundesumweltministerium in Berlin hatte dem schweizerischen Energieunternehmen vor einem Jahr vorgeworfen, das Atomkraftwerk habe Sicherheitsmängel.