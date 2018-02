Mit dem traditionellen Aufruf zum "Morgestraich" hat im schweizerischen Basel die dreitägige Fasnacht begonnen.

Tausende Aktive beteiligen sich seit vier Uhr an den Umzügen. Musiker und Fasnachtscliquen zogen mit Laternen durch die Straßen. Mehr als 18.000 Aktive nehmen bis Mittwoch an dem Volksfest teil, das die Unesco im vergangenen Jahr in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen hat. Erwartet werden rund 200.000 Zuschauer.

