Schweiz "Dichterpfarrer" Kurt Marti im Alter von 96 Jahren gestorben

Der Schweizer Dichter, Pfarrer und Essayist Kurt Marti. (dpa/picture-alliance/Karlheinz Schindler)

Der Schweizer Schriftsteller und reformierte Pfarrer Kurt Marti ist tot.

Nach Angaben seiner Familie starb er gestern im Alter von 96 Jahren in Bern. Kritiker würdigten die spielerische Leichtigkeit der Sprache des Lyrikers etwa in den 1969 erschienenen "Leichenreden". Marti verfasste daneben auch Prosatexte und engagierte sich gegen den Vietnamkrieg, Atomwaffen, Umweltzerstörung und Armut. Das Vaterunser dichtete er 1980 um in "Unser Vater/ der du bist die Mutter".