In Schaffhausen in der Schweiz hat ein Mann fünf Menschen mit einer Kettensäge verletzt.

Nach Angaben der Polizei stürmte er am Vormittag das Büro einer Krankenversicherung. Die Ermittler gehen nicht von einem Terroranschlag aus. Nach dem Täter wird gefahndet, er ist flüchtig. Auch die deutsche Polizei ist in die Suche eingebunden. Schaffhausen liegt nahe der deutschen Grenze am Rhein.