Das Schweizer Justizministerium wird nicht wegen angeblich despektierlicher Äußerungen über den türkischen Präsidenten Erdogan ermitteln.

Ein Sprecher sagte in Bern, man habe ein Rechtshilfeersuchen aus Ankara abschlägig beschieden. Die im vorliegenden Fall am türkischen Staatspräsidenten geäußerte Kritik werde in der Schweiz nicht als Ehrverletzungsdelikt sanktioniert. Privatpersonen hatten sich in sozialen Netzwerken über Erdogan geäußert. - Insgesamt liegen vier Gesuche aus der Türkei vor. Dort ist Beleidigung des Staatspräsidenten ein Strafdelikt.