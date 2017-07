47 Jahre nach dem Terroranschlag auf eine Swissair-Maschine von Zürich nach Tel Aviv hat die Schweizer Justiz neue Ermittlungen aufgenommen.

Hintergrund ist nach Informationen der Neuen Zürcher Zeitung ein Bericht der US-Bundespolizei FBI. Demnach sollen sich in die palästinensische Kommandogruppe, die für den Anschlag verantwortlich gemacht wurde, zwei westdeutsche Personen eingeschlichen haben. Ob es sich tatsächlich um deutsche Staatsbürger handelte, ist bisher nicht bestätigt. Politiker und Angehörige der Anschlagsopfer forderten jedoch eine Wiederaufnahme des Strafverfahrens.



In der Swissair-Maschine war am 21. Februar 1970 eine Paketbombe explodiert. Alle 47 Insassen kamen ums Leben. Die beiden mutmaßlichen Attentäter wurden nie gefasst.