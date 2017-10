In Schwerin ist ein Syrer wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilte mit, der 19-Jährige sei dringend verdächtig, einen islamistisch-motivierten Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff in Deutschland geplant und bereits konkret vorbereitet zu haben.

Anhaltspunkte für eine Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gebe es bisher nicht.



Der Mann wurde den Angaben zufolge heute früh durch Spezialkräfte der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes festgenommen. Seine Wohnung und die weiterer bislang nicht tatverdächtiger Personen seien durchsucht worden.