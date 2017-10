Die Polizei hat in Schwerin einen Syrer festgenommen, der einen Sprengstoffanschlag geplant haben soll.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe steht der 19-Jährige unter Verdacht, einen islamistisch-motivierten Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff in Deutschland geplant und bereits konkret vorbereitet zu haben. Anhaltspunkte für eine Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gebe es bisher nicht. Es sei unklar, ob der Verdächtige ein konkretes Anschlagsziel ins Auge gefasst habe. Die Polizei hat Hinweise darauf, dass er spätestens im Juli dieses Jahres den Entschluss gefasst hatte, in Deutschland einen Sprengsatz zu zünden, um möglichst viele Menschen zu töten oder zu verletzten.



Spezialkräfte der Bundespolizei und des Bundeskriminalamts hatten den 19-Jährigen am frühen Morgen festgenommen. Außerdem durchsuchten sie seine Wohnung und die weiterer Personen, die aber bisher nicht unter Tatverdacht stehen. Auch in Hamburg haben Durchsuchungen stattgefunden. Um 14 Uhr will die Bundesanwaltschaft eine Presseerklärung zum Ermittlungsstand abgeben.