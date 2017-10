Spezialkräfte der Polizei haben in Schwerin einen Syrer wegen des Verdachts auf Vorbereitung eines islamistisch motivierten Bombenanschlags festgenommen.

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, soll der 19-Jährige seit Juli einen Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff in Deutschland geplant und bereits konkret vorbereitet haben. Sein Ziel sei es gewesen, dabei möglichst viele Menschen zu töten. Sowohl in Schwerin als auch in Hamburg wurden im Zusammenhang mit der Festnahme Wohnungen durchsucht.



Der Syrer hatte den Angaben zufolge im Juli damit begonnen, Bauteile und Chemikalien zu besorgen, die für die Herstellung eines Sprengsatzes benötigt werden. Unklar sei, ob er schon ein Ziel für den Anschlag ins Auge gefasst hatte. Die Bundesanwaltschaft hat auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Mann Mitglied einer terroristischen Vereinigung ist.