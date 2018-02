Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Schwesig hat die bei den Koalitionsverhandlungen erzielte Einigung in der Bildungspolitik als Meilenstein bezeichnet.

Der Bund könne künftig die Schulen in allen Kommunen finanziell unterstützen, sagte Schwesig im Deutschlandfunk. Dazu wollen Union und SPD das Grundgesetz ändern. Schwesig verwies auch darauf, dass es künftig einen Rechtsanspruch auf gute Ganztagsbetreuung geben solle. Außerdem will der Bund Mittel zur Sanierung von Schulen zur Verfügung stellen. Insgesamt wollen Unionsparteien und SPD elf Milliarden Euro in Bildung und Forschung investieren.



Schwesig betonte, die SPD habe dafür gesorgt, dass es in nur einer Woche in den Koalitionsverhandlungen bei den großen Themen Fortschritte gebe. So sollten 8.000 neue Pflegefachkräfte eingestellt werden. Außerdem würden Pfleger künftig besser bezahlt. Die Einigung mit der Union zum Familiennachzug fur Flüchtlinge mit eingschränktem Schutzstatus bezeichnete die SPD-Politikerin als schmerzhaften Kompromiss.



Am Nachmittag kommt in Berlin erstmals die große Runde der mehr als 90 Unterhändler zusammen. Dann sollen die Arbeitsgruppen ihre bisherigen Ergebnisse vorstellen.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.