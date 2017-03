Bundesfamilienministerin Schwesig und die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft unterstreichen die Forderung, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen.

In einem Gastbeitrag für den "Kölner Stadt-Anzeiger" schreiben die beiden stellvertretenden SPD-Vorsitzenden, Kinder und Jugendliche spielten in der Verfassung bis heute nur eine Nebenrolle. Sie müssten aber zu Hauptpersonen werden. Nordrhein-Westfalen hat eine entsprechende Initiative in den Bundesrat eingebracht, über die Ende dieser Woche beraten werden soll.